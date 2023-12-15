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В Польше комиссию по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском уличили во лжи

Замминистра Томчик: польская комиссия по расследованию смоленской катастрофы лгала

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Олег Минеев/РИА «Новости»

Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году лгала. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик, передает РИА Новости.

«По вопросу смоленской комиссии происходило все самое худшее — использование государственных средств не по назначению, ложь», - уточнил глава ведомства.

Он подчеркнул, что были потрачены сотни миллионов злотых, но это не имеет ничего общего с расследованием, но связано с политикой.

Томчик подчеркнул, что даже у депутатов парламента было очень большая проблема с доступом до информации о работе комиссии.

До того стало известно, что МВД Польши откажется от версии вины РФ в крушении Ту-154 под Смоленском, на борту которого находился президент республики Лех Качиньский с супругой. С таким заявлением выступил польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский. Также в Польше отменили решение о создании подкомиссии при оборонном ведомстве, которая должна была заняться повторной проверкой авиакатастрофы.

Ранее суд в Польше арестовал диспетчера из РФ, работавшего в день крушения Ту-154 под Смоленском.

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