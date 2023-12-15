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В Уфе подростки громили и пытались вскрыть припаркованные во дворе автомобили

В Уфе подростки ломали боковые зеркала машин на парковке и попали на видео

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Pixabay

В Уфе школьники громили ночью машины. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

Действия троих подростков во дворе дома на улице Николая Дмитриева записала камера, встроенная в домофон. На кадрах видно, как они подходили в ночное время к оставленным на парковке автомобилям и ломали у них боковые зеркала заднего вида.

Кроме того, несовершеннолетние пытались вскрыть машины, и в одну из них они все же смогли проникнуть. Оказавшись в салоне «Нивы», подростки выломали магнитолу и забрали ее с собой вместе с аккумулятором.

В пресс-службе башкирского МВД заявили, что владельцы поврежденных машин уже обратились в полицию и оставили заявления по факту произошедшего. Сейчас правоохранители выясняют личности хулиганов и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее на Сахалине дети разгромили цветочный ларек.

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