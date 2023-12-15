В США выпустили пиво со вкусом сыра с плесенью

В США в продаже появилось пиво со вкусом сыра с плесенью, пишет издание UPI.

Новое пиво выпустили в Орегоне после того, как местная пивоварня и молочный завод объединили свои усилия для создания продукта. Как рассказали создатели напитка, они ожидали «долю скептицизма» со стороны потребителей, но большинство людей оставили положительный отзыв.

«Когда я рассказал своим пивоварам, что мы делаем, они рассмеялись. Они подумали, что это не сработает», — рассказал авто идеи Ларри Сидор.

Мужчина добавил, что сначала будет проведена массовая дегустация пива в одном из пабов, после чего напиток поступит в продажу.

«В нем [в пиве] есть нюансы и сложность, оно не слишком банальное и не слишком крепкое», — дополнил Ларри.

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