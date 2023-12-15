Технический рейс в рамках проверки аэропорта Краснодара начался в 13:00

Выполнение технического рейса, в ходе которого специалисты проверят готовность аэропорта в Краснодаре к открытию, началось в 13:00 (совпадает с мск). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло авиакомпании «Азимут».

Как указано в материале, в это время принимающий участие в проверке самолет вылетел из аэропорта в Минеральных Водах. Ожидается, что в 14:15 (совпадает с мск) воздушное судно совершит посадку в Краснодаре.

В свою очередь, начало обратного рейса запланировано на 15:15 (совпадает с мск). Согласно информации агентства, самолет должен завершить полет и вернуться в Минеральные Воды в 16:30 (совпадает с мск).

При этом на борту воздушного судна находятся сотрудники аэропорта и студенты. Они выступают в роли пассажиров, уточняется в публикации.

Утром 15 декабря в пресс-службе аэропорта Краснодара сообщили об организации комплексных тестов. По итогам проверки руководству воздушной гавани предстоит принять решение о возобновлении работы.

Данный аэропорт был закрыт в феврале 2022 года после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Из-за боевых действий воздушное пространство над Краснодаром признали небезопасным для осуществления пассажирских рейсов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие для возобновления работы закрытых аэропортов.