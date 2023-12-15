«Могут вызвать бесплодие и рак»: врач предупредил о вреде соевых продуктов

Соевые продукты, которые часто выступают в роли заменителей животного белка, могут нанести вред здоровью человека. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

Он уточнил, что в таких продуктах содержится множество полезных веществ, они обладают пониженной жирностью, что снижает уровень холестерина в крови и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в больших количествах соевые продукты могут быть опасны.

«Фитоэстрогены в составе некоторых из них влияют на баланс гормонов в организме. Это особенно важный фактор для женского здоровья, так как их чрезмерное употребление может повлиять на сбои менструального цикла, увеличить риск развития синдрома поликистозных яичников, бесплодия и некоторых видов рака», — предупредил Кутушов.

Помимо этого, такие продукты не стоит употреблять людям с заболеваниями щитовидной железы, потому что соя может препятствовать поглощению йода, заключил врач.

Диетолог и автор книг о здоровом питании Роб Хобсон до этого рассказал, что зачастую растительное мясо на основе сои, гороха и пшеницы содержит слишком много консервантов и эмульгаторов.

Ранее врач рассказал, какие продукты понижают уровень тестостерона у мужчин.