На Колыме хотят ввести курортный сбор для туристов

В Магаданской области рассматривается возможность введения курортного сбора для туристов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в правительстве региона со ссылкой на министерство культуры и туризма. Там отметили, что эти деньги пойдут на развитие туризма и положительного имиджа Магаданской области.

«Рассматривается возможность введения сбора в нашем регионе, так как перед нами стоят задачи обновлять и создавать туристическую инфраструктуру. Более того, продолжается модернизация материально-технической базы в сфере туризма. Важно понимать, что речь будет идти не о многомиллионных вливаниях в отрасль за счет курортного сбора. Здесь вопрос в наиболее эффективном расходовании поступающих средств. Рассматривается возможность направления сборов на системное продвижение туристического потенциала и положительного имиджа Магаданской области. Решение по этому вопросу пока не принято. Планируется, что работа в этом направлении будет проводиться только после тщательной оценки всеми заинтересованными сторонами», — сказали там.

14 августа 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить всем регионам страны право вводить курортный сбор с 15 декабря. Кабмин должен был проконтролировать внесение в законодательство соответствующих изменений.

Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы, идет в России с 2018 года. В 2022 году Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 года. Тогда же в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус».

1 октября в Санкт-Петербурге начал действовать закон о курортном сборе, согласно которому до 31 марта 2024 года на территории города будет проводиться эксперимент по развитию транспортной инфраструктуры, а ставка по сбору будет нулевой. С 1 апреля 2024 года размер курортного сбора составит 100 рублей в сутки, он станет обязательным и для российских, и для иностранных туристов.

Ранее стало известно, что курортный сбор на Кубани вырос в 2022 году, но заплатили его лишь 20% туристов.