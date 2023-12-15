Россиянин напал на водителя скорой, которая приехала к нему на вызов

Житель Кировской области напал на водителя скорой помощи, которая прибыла к нему на вызов. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 14 декабря в Кирово-Чепецке. Скорая приехала на вызов на улицу Луначарского. Мужчина, вызвавший медиков, начал вести себя неадекватно, затем достал нож и ударил им водителя скорой в руку. На место ЧП прибыли полицейские, которые задержали мужчину с признаками психического расстройства.

Сейчас его поместили в специализированную больницу.

Ранее в Карелии мужчина вызвал скорую помощь и избил приехавшего к нему фельдшера.