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Россиянин напал на водителя скорой, которая приехала к нему на вызов

Кировчанин ударил ножом водителя скорой, которая приехала к нему на вызов

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FotograFFF/Shutterstock

Житель Кировской области напал на водителя скорой помощи, которая прибыла к нему на вызов. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 14 декабря в Кирово-Чепецке. Скорая приехала на вызов на улицу Луначарского. Мужчина, вызвавший медиков, начал вести себя неадекватно, затем достал нож и ударил им водителя скорой в руку. На место ЧП прибыли полицейские, которые задержали мужчину с признаками психического расстройства.

Сейчас его поместили в специализированную больницу.

Ранее в Карелии мужчина вызвал скорую помощь и избил приехавшего к нему фельдшера.

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