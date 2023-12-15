В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать икру, вино и мандарины к Новому году

При выборе икры для новогоднего стола важно обращать внимание на условия хранения. Об этом «Парламентской газете» рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, незамороженная икра должна храниться при температуре ниже 0 градусов, замороженная — при температуре ниже -18 градусов. Она подчеркнула, что соответствующие условия могут обеспечить только в магазинах. Саратцева также предложила покупать на Новый год отечественное вино. Эксперт уточнила, что за последние пять лет ассортимент российского вина увеличился в 10 раз.

«Но надо отметить, что если по производству вина Россия сегодня занимает двенадцатое место в мире, то по его потреблению мы занимаем шестое место. Получается, что собственного вина пока недостаточно. Но отмечу, что, по нашим оценкам, качество вина России в последние годы растет», — добавила представитель Роскачества.

Помимо этого, отечественные производители смогут обеспечить россиян манадринами, подчеркнула она. Однако, при выращивании этого фрукта могут использоваться пестициды, поэтому их нужно тщательно мыть, заключила эксперт.

Накануне Елена Саратцева советовала при выборе детского сладкого подарка на Новый год нужно прежде всего смотреть на дату изготовления, локализацию производителя и состав конфет. По ее словам, лучше отдавать предпочтение знакомым производителям.

Ранее россиянам рассказали, сколько могут храниться новогодние салаты.