Центр Пиотровского презентовал сразу 18 новых экспонатов

Петербургский центр культурного наследия им. академика Б.Б. Пиотровского презентовал 18 новых поступлений в фонды. Экспонаты были выкуплены из частных коллекций благодаря поддержке мецената Михаила Скигина, сообщили в пресс-службе центра.

Отмечается, что в фонды центра поступили уникальные акварели архитектора, живописца и графика Николая Лансере, художников Николая Павлова, Ирины Бухман и Андрея Ушина. Большая часть работ посвящены Петербургу начала XX века, его улицам, набережным и уникальной архитектуре. Акварели были выкуплены из частных собраний и теперь составят коллекцию Центра Пиотровского.

Кроме того, одним из поступивших экспонатов стал барельеф «Меркурий», который по легенде был снят с фасада одного из зданий на Гороховой улице во время капитального ремонта в 1960-х. Над установлением точного адреса барельефа будут работать специалисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Как уточнил председатель Санкт-Петербургского отделения ВООПИК Антон Иванов, особую ценность для общества представляют акварели Лансере 1931-1932 гг., которые он писал, находясь в заключении в тюрьме на Шпалерной улице.

«Даже в это непростое время мы стремимся пополнять наши фонды. Данные экспонаты связаны с видными деятелями Общества охраны памятников. Здесь представлены работы разных техник и разных периодов», — рассказал он.

По словам Скигина, это пока небольшой вклад, который полностью соответствует его взгляду на жизнь.

«Санкт-Петербург, несмотря на страшные события, разорение во время Великой Отечественной войны, Блокады, упадок в советские времена, мрачные 90-е, когда многое было утрачено, уничтожено, разграблено, продано, сохранил много ценного и уникального. Наша задача — сохранять это и беречь», — отметил он.

Отмечается, что после детального изучения экспонатов они будут представлены в выставочном пространстве «История движения в защиту Петербурга».