Депутат Госдумы назвал авиастроение одним из ключевых проектов технологического суверенитета

Внешние вызовы привели к возрождению российского авиапрома, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«С санкциями для российских авиапроизводителей открылась уникальная возможность — высвободилась ниша для развития. Можно уверенно сказать, что внешние вызовы привели к возрождению российского авиапрома», — отметил он.

Гутенев добавил, что авиастроение входит в 1 из 10 ключевых проектов технологического суверенитета.

«На сегодня в России функционирует 18 авиастроительных заводов, 4 авиастроительных предприятия опытного производства, 17 ремонтных авиационных заводов, 12 заводов производства агрегатов и 10 моторостроительных заводов. Все они дополнительно усилили свою работу после введения санкций», — сказал он.

По словам Гутенева, у российских авиастроителей большие планы на 2024 год.

«Совершит первый полет МС-21 полностью на российских системах, начнется серийный выпуск SJ-100 с российскими силовыми установками ПД-8, начнутся испытания полноразмерного турбореактивного двигателя пятого поколения ПД-35», — заключил Гутенев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время подведения итогов года заявил, что у России есть все возможности для реализации намеченных планов по авиастроению.