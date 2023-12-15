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Эксперт по безопасности назвал правила, которые помогут защитить соцсети от взлома

Эксперт по безопасности Власов: смена пароля поможет защитить соцсети от взлома

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Shutterstock

Для защиты своего личного аккаунта в социальных сетях от взлома нужно регулярно менять пароль. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

Делать это стоит хотя бы один раз в полгода. Помимо этого, специалист рекомендует игнорировать подозрительные ссылки.

«Например, человеку пришла какая-либо рассылка — он нажал и перешел на непроверенный сайт. Оттуда на его телефон или компьютер может быть загружено вредоносное программное обеспечение и похищены его данные, в том числе и пароли», — предупредил Власов.

На свое электронное устройство для дополнительной защиты стоит также установить антивирусное программное обеспечение, заключил эксперт.

Директор IT-компании «EdgeЦентр» Михаил Шурыгин до этого говорил, что одним из нескольких признаков, которые говорят о заражении смартфона вредоносным ПО, может быть быстрая разрядка батареи. Кроме того, на это могут указывать сбои в работе программ, и обилие всплывающих в браузере окон. При обнаружении перечисленных признаков, по его словам, первым делом смартфон нужно просканировать антивирусом на наличие вредоносного ПО.

Ранее россиянам объяснили, как обезопасить «умный дом» от взлома.

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