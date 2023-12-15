Минэнерго назвало число оставшихся без энергоснабжения потребителей из-за непогоды

Количество отключенных от энергоснабжения потребителей из-за ухудшения погоды в некоторых российских регионах выросло до 228 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ, передает РИА Новости.

Минувшей ночью в ряде регионов ухудшилась погодная обстановка, приведшая к новым нарушениям электроснабжения, рассказали в министерстве.

По данным Минэнерго на 06.00 (мск), в Ростовской области без электричества находятся 78,5 тысячи человек, в ДНР – 103,3 тысячи человек, в ЛНР — 43,2 тысяч человек, в Псковской области – 3,5 тысячи человек.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, добавили там.

До этого синоптик прогностического центра МЕТЕО Александр Ильин заявил, что обильные снежные осадки в России абсолютно нормальны и никак не связаны с климатическими изменениями. Подобные зимы в России уже бывали, отметил он.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.