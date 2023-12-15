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На Украине военкомы провели рейд в спортивном зале

«Страна.ua»: в Одессе военкомы проверили в спортзале 15-летних подростков

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Телеграм-канал «xydessa»

На Украине сотрудники военкоматов провели рейд в спортивном зале в одном из городов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Telegram-каналы.

Как пишет издание, военкомы пришли в спортзал в Одессе под названием «Синерджи Фитнес». Фотографии оттуда опубликовали местные Telegram-каналы.

«Больше 30 человек снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», — говорится в сообщении.

Издание также отметило, что в стране продолжаются рейды военкомов по тренажерным залам и спортклубам. По его информации, на фоне этого в Одессе мужчины стали бесплатно отдавать свои абонементы в спортклубы.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что для службы в тыловых частях ВСУ на Украине планируют мобилизацию некоторых женщин. По ее словам, соответствующий законопроект планируется зарегистрировать в Раде в течение двух недель.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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