На Украине военкомы провели рейд в спортивном зале

На Украине сотрудники военкоматов провели рейд в спортивном зале в одном из городов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Telegram-каналы.

Как пишет издание, военкомы пришли в спортзал в Одессе под названием «Синерджи Фитнес». Фотографии оттуда опубликовали местные Telegram-каналы.

«Больше 30 человек снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», — говорится в сообщении.

Издание также отметило, что в стране продолжаются рейды военкомов по тренажерным залам и спортклубам. По его информации, на фоне этого в Одессе мужчины стали бесплатно отдавать свои абонементы в спортклубы.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что для службы в тыловых частях ВСУ на Украине планируют мобилизацию некоторых женщин. По ее словам, соответствующий законопроект планируется зарегистрировать в Раде в течение двух недель.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.