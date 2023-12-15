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Большинство россиян заявили о намерении поменять работу в 2024 году

Только 11% россиян оказались удовлетворены текущим местом работы

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Большинство (88%) опрошенных россиян планируют сменить место работы в 2024 году. Это показало совместное исследование Skyeng и «Хекслет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В рамках исследования аналитики выявляли уровень удовлетворенности текущим местом работы. Лишь 11% россиян отметили, что полностью довольны своим рабочим местом, а скорее довольны своим рабочим местом 25%. Полностью не удовлетворены текущей работой 14% и скорее недовольны 19%. 31% опрошенных оценили свое рабочее место как удовлетворительное.

Основными причинами, по которым опрошенным не нравится их место работы стали: заработная плата (62%), задачи, которые выполняют сотрудники, (48%), отсутствие дополнительных бонусов (44%), руководство (38%) и корпоративная культура в компании (34%).

О смене работы думают 87% опрошенных. При этом такие мысли посещают их каждый день (41%) или несколько раз в неделю (37%). Большинство россиян (88%) отметили, что планируют сменить место работы в следующем году. Подавляющее большинство готовы принять решение о смене работы, если им предложат более высокую зарплату (80%) и дополнительные бонусы (43%). Почти треть респондентов готовы поменять текущее место, просто чтобы сменить коллектив (29%).

56% отметили, что готовы уйти на новую работу, если им предложат дополнительное профессиональное образование, 38% — обучение английскому языку и 33% — ДМС. При этом 76% опрошенных хотели бы кардинально изменить профессию в новом году.

Ранее четверть релокантов, находящихся в поиске работы, вернулись в Россию.

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