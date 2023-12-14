Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полицейских из аэропорта Домодедово заподозрили в краже 10 млн рублей из багажа пассажира

Двоих полицейских подозревают в краже 10 млн из чемодана пассажира в Домодедово

close
100%
Depositphotos

Полицейских заподозрили в краже денег из чемоданов, оставленных в комнате для невостребованного багажа в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Двое мужчин, летевших 25 ноября из Москвы в Бишкек, провозили с собой 80 млн рублей. Таможенники не пропустили ценный груз в самолет после проверки и отправили в комнату невостребованного багажа. Там полицейские запломбировали чемоданы, а через три дня за ними вернулся хозяин. Вскрыв багаж, мужчина понял, что в одном из брикетов не хватает 10 миллионов.

30 ноября было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Во время проверки выяснилось, что оставленная правоохранителями пломба не была вскрыта, поэтому в преступлении заподозрили их самих. Сейчас двое капитанов полиции остаются главными подозреваемыми, их также могут обвинить в злоупотреблении должностными полномочиями.

В пресс-службе УТ МВД России по ЦФО заявили, что фигурантов уже отстранили от службы. Ведется внутренняя проверка.

Ранее московский полицейский украл деньги у задержанного мигранта.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами