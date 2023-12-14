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В Москве мать и ребенок получили травмы после падения оконной рамы с 20-го этажа

В Москве оконная рама упала с 20-го этажа на женщину и ребенка в коляске

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В Москве мать и ее ребенок пострадали после падения оконной рамы с 20-го этажа. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел на улице Герасима Курина. Женщина вместе с годовалым ребенком на коляске двигалась по дороге, когда на них приземлилась оконная рама.

«Пострадавшие получили телесные повреждения. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в Подмосковье глыба льда пробила окно и едва не травмировала двухлетнего ребенка.

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