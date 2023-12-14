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В Подмосковье напомнили о возможности онлайн-консультаций для беременных женщин

Почти 90 тыс. беременных женщин получили онлайн-консультацию с врачом в Подмосковье

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Shutterstock

Почти 90 тыс. беременных женщин в Подмосковье получили консультацию онлайн в рамках проекта «Наша женская консультация», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может в любом удобном для нее месте. Всего с начала года для беременных женщин было проведено уже почти 90 тыс. телемедицинских консультаций», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она напомнила, что беременные женщины в регионе могут записаться на онлайн-консультацию через лечащего врача или закрепленного за беременной сотрудника.

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