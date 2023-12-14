В Москве оценили поданные на конкурс Президентского фонда культурных инициатив проекты

В концертном зале «Зарядье» экспертный совет конкурсов Президентского фонда культурных инициатив провел заседание, посвященное рассмотрению итогов независимой экспертизы проектов первого конкурса 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Заявочная кампания проходила с 25 июля по 31 августа.

По словам генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, в организацию поступило 7186 заявок из 86 регионов России.

«Эксперты оценивали проекты комплексно: изучены календарные планы их реализации, бюджеты, общие описания проектов, просчитана потенциальная информационная активность команды», — сообщил Карманов.

Он подчеркнул, что в этом конкурсе активно проявили себя творческие команды Донецкой народной республики. От региона было подано 33 проекта.

«У фонда открыт проектный офис в Луганске. В Донецкой народной республике мы активно работаем с местным ресурсным центром. К тому же, фонд проводит выездные образовательные мероприятия, онлайн-марафоны. Результат не заставляет себя ждать: заявки становятся качественнее», — констатировал гендиректор фонда.

Члены экспертного совета конкурсов определили список проектов, рекомендованных по результатам независимой экспертизы к получению грантов президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Итоговое обсуждение списка пройдет в ходе заседания координационного комитета конкурсов.

«Экспертизу прошли 6 970 проектов, каждая из заявок получила собственный рейтинг. Из 14 589 проведенных экспертиз большая часть являлись обязательными, в 625 случаях потребовалась помощь третьего эксперта», — отметил народный артист России композитор, продюсер, председатель экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко.