Американец упал со скалы высотой 300 метров и остался жив, пишет Inside Edition. Это произошло, когда он отдыхал на Гавайях.

Как рассказал 34-летний Ян Снайдер, он отправился покорять вершину Кулау, когда потерял равновесие и сорвался вниз. Очнувшись, мужчина увидел рядом с собой ручей с пресной водой, что, как считает он, и помогло ему выжить, пока три дня ждал спасателей.

«Когда я пришел в себя, я понятия не имел, что произошло и сколько времени прошло. Я правда не могу вспомнить, день это был или ночь», — прокомментировал Ян.

Командир пожарного отряда Андриан Гравальо признался, что когда увидел Снайдера, то не поверил глазам — тот не только выжил после такого падения, но и мог стоять на ногах. Яну оказали помощь на месте, зафиксировав у него сломанную руку, несколько порезов и синяки.

«Мы до сих пор не понимаем, как это объяснить», — признается спасатель.

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