В Подмосковье отметили повышение уровня взаимодействия жителей с властью

В 2023 году заметно повысилось качество обратной связи между жителями и властью Московской области. Об этом в интервью РИАМО сообщила член Общественной палаты Королева Маргарита Белозерова. По ее словам, граждане отмечают, что на их обращения есть реакция со стороны администрации.

«Одним из главных событий уходящего года стали выборы губернатора Подмосковья. В их проведении отметила бы активное участие большого количества наблюдателей, которые сделали все возможное для того, чтобы итогом их работы стали прозрачные, и без нарушений, выборы», — отметила член ОП.

Она также напомнила, что жителями и правительством Московской области активно оказывается поддержка участников специальной военной операции.

В начале декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с участниками Центра молодежных инициатив в Протвино заявил, что в регионе более 40 тысяч неравнодушных жителей занимаются волонтерской деятельностью.

Ранее Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье.