В США в баке для пожертвований нашли кроссовки стоимостью $10 тысяч, пишет портал UPI.

Как рассказали представители приюта в Орегоне, люди кидают в этот бак старую или ненужную одежду, которую потом получают нуждающиеся. В один из дней работники нашли в емкости кроссовки стоимостью $10 тысяч. Это была коллекционная пара обуви Nike Air Jordan 3 золотого цвета.

Тинкер Хэтфилд, дизайнер кроссовок Air Jordan 3, посетил приют и подтвердил, что обувь была изготовлена по заказу режиссера Спайка Ли для церемонии «Оскар» в 2019 году. После этого кеды были выставлены на продажу. Сообщается, что вся вырученная сумма поступит на счет приюта.

О том, кто именно положил дорогие кроссовки в бак и кому они не принадлежали, ничего не известно.

Ранее компания Adidas выпустила трендовую сумку в форме коробки для обуви.