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Врач оценил пользу от ношения масок для защиты от вирусов

Врач Воробьев: носить маски для защиты от вирусов бесполезно

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Depositphotos

Ношение масок в общественных местах является бесполезным, потому что это не поможет уберечься от инфекции. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

«Если человек чихает, то из-под этой маски во все стороны летит, может быть, облако будет поменьше, но оно все равно будет. Поэтому заражаются от чихающих. В маске он или не в маске — одинаково. Люди, которые сейчас в маске в общественном транспорте, делают это абсолютно зря», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что респираторы, возможно, будут более эффективны для защиты от вирусов.

12 декабря Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах, чтобы защититься от ОРВИ и гриппа. Отмечается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в столице России находится в пределах нормы для нынешнего периода, но москвичам лучше избегать контактов с заболевшими, проветривать квартиру, есть больше продуктов с витамином C и промывать нос после нахождения на улице.

Ранее врач назвала правила, которые помогут заболевшим гриппом детям быстрее выздороветь.

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