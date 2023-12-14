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«Кричат от холода»: цирковые львы замерзают в 30-градусный мороз в передвижных вольерах

Жители Копейска сообщили о цирковых львах, замерзающих на 30-градусном морозе

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Жители Копейска обеспокоены судьбой львов из передвижного цирка, которых содержат в передвижных вольерах в сильные морозы. Об этом сообщает информационное агентство «Первое областное».

По данным СМИ, местные жители обратили внимание на рев диких зверей, который исходит из вольера, припаркованного в пригороде Копейска. Они переживают, что животные могут замерзнуть — на улице стоят 30-градусные морозы.

«Мы слышим их рев. На таком морозе теплолюбивым животным, конечно, очень тяжело. Мы выяснили, что это владения передвижного цирка, который принадлежит индивидуальному предпринимателю <...>. Я считаю недопустимым содержать зверей в таких условиях. Они кричат от холода. Контрольное ведомство должно немедленно вмешаться в ситуацию», — высказался по ситуации местный зоозащитник Карен Даллакян.

В областном Россельхознадзоре заявили, что направили на место сотрудника, чтобы он проверил условия содержания животных.

Ранее большинство россиян выступили против животных в цирках.

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