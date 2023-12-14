Магаданских школьников хотят привлечь к уборке снега

В Магадане к уборке снега хотят привлечь 12 тысяч детей. Об этом заявил мэр города Юрий Гришан, сообщает Telegram-канал »Осторожно, новости».

Мэр отметил, что таким способом город будет приведен «в надлежащий вид». При этом, по данным Telegram-канала, в комментариях городского главу не поддержали. По словам комментирующих, до этого власти предлагали жителям взять лопаты и начать убирать снег.

«У нас в школах города 12 тысяч школьников, тоже сегодня школы сказали «мы», это все инициатива идет снизу, что мы выйдем поработаем, будем расчищать пришкольные территории от снега», — заявил Гришан.

До этого более тысячи рабочих приняли участие в уборке снега в Подмосковье за сутки. Дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 18 тыс. км дорог.

Ранее под Магаданом подростки столкнули беременную девушку с моста из-за денег.