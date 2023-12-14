Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Керченская паромная переправа возобновила работу после тумана

Министр транспорта Лукашенко: работа паромной переправы в Керчи восстановлена

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Работа паромной переправы в Керчи, прерванная туманом утром в четверг, восстановлена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

До этого в 08:45 минтранс Крыма сообщал, что паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана. Однако уже в 9:50 переправа вновь заработала.

В распоряжении Керченской паромной переправы имеются шесть паромов: два железнодорожных «Авангард» и «Конро Трейдер», два малых автомобильных парома «Керченский-2» и «Ейск», а также два парома больших автомобильных «Лаврентий» и «Мария».

В начале декабря движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. До этого очевидцы сообщили о серии взрывов в небе над Керчью. В итоге Крымский мост открыли для проезда после остановки движения более чем на четыре часа.

Ранее в Благовещенске на год раньше запустили движение по мосту через реку Зея.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами