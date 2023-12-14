Керченская паромная переправа возобновила работу после тумана

Работа паромной переправы в Керчи, прерванная туманом утром в четверг, восстановлена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

До этого в 08:45 минтранс Крыма сообщал, что паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана. Однако уже в 9:50 переправа вновь заработала.

В распоряжении Керченской паромной переправы имеются шесть паромов: два железнодорожных «Авангард» и «Конро Трейдер», два малых автомобильных парома «Керченский-2» и «Ейск», а также два парома больших автомобильных «Лаврентий» и «Мария».

В начале декабря движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. До этого очевидцы сообщили о серии взрывов в небе над Керчью. В итоге Крымский мост открыли для проезда после остановки движения более чем на четыре часа.

Ранее в Благовещенске на год раньше запустили движение по мосту через реку Зея.