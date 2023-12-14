В Финляндии может встать движение поездов из-за забастовки

Центральное объединение профсоюзов Финляндии (SAK) объявило масштабную забастовку против действий правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Свою готовность участвовать в акциях протеста подтвердили профсоюзы автомобилистов, железнодорожников, промышленников, специалистов с высшим образованием и ряд других. Забастовка может привести к остановке поездов и электричек по всей стране, а также к прекращению работы станций, почты, логистических центров, фабрик и других организаций.

Недовольство граждан вызвано правительственной программой, обнародованной в июне 2023 года. Она предполагает упрощение увольнений, запрет забастовок и другие пункты, которые, по мнению SAK, несут вред работникам и нарушают принципы демократии.

В ноябре сообщалось о забастовке бортпроводников финской авиакомпании Finnair, которые протестовали «против кадровой политики, бесхозяйственности и угроз увольнения».

Ранее в Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией.