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Врач-диетолог раскрыла правила питания во время подъема заболеваемости зимой

Диетолог Королева: недостаток питательных веществ зимой компенсируют витамины

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Depositphotos

Зимой многие овощи и фрукты обладают меньшим набором полезных питательных веществ. Компенсировать их недостаток можно приемом витаминно-минеральных комплексов, считает врач-диетолог Маргарита Королева. Однако даже с учетом их приема важно соблюдать правильный режим питания, так как организм человека зимой уязвим к внешним факторам на фоне циркуляции инфекций и вирусов, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ежедневный рацион человека должен включать в себя от трех до шести приемов пищи в зависимости от времени пробуждения, отметила Королева. Так, при раннем подъеме в 5-6 утра для поддержания здоровья, работоспособности и когнитивных функций есть нужно не менее шести раз в день.

«Завтрак должен быть в первый час после пробуждения. И потом каждые 2,5-3 часа должны чередоваться полезные, лаконичные по объему перекусы и полноценные приемы пищи — обед и ужин», — пояснила врач-диетолог.

На завтрак лучше выбирать зерновые, обеспечивающие человека естественными пробиотиками. К примеру, овсянку. Также полезно съедать омлет из 2-3 яиц с зеленью, овощами, семечками или орешками. В качестве примера макробиотического завтрака Королева назвала блюдо из цельнозернового хлеба с авокадо, семенами, нерафинированным растительным маслом и семгой.

На обед и ужин, по мнению диетолога, следует есть горячие блюда с источниками полноценного белка — мясом, птицей или рыбой. Должен также быть овощной гарнир, который позволит поддерживать здоровье микробиома кишечника. Перекусывать между приемами пищи также лучше орехами, овощами и фруктами, особенно цитрусовыми.

Напомним, также специалисты советуют определить примерный план питания на новогодние праздники. Рекомендуется также избегать обезвоживания и употреблять чистую воду вместо спиртного и сладких напитков.

Врач ранее посоветовал россиянам в морозы придерживаться диеты арктического солдата.

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