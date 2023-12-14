Суд рассмотрит жалобы на арест отца девочки, открывшей огонь в школе Брянска

Брянский областной суд 15 декабря рассмотрит жалобы на арест отца девочки, открывшей огонь из ружья в местной гимназии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Отец девочки был заключен под стражу по 7 февраля. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «доведение до самоубийства», «небрежное хранение огнестрельного оружия».

Обжаловали решение об аресте обвиняемый и его защитник, а также прокуратура Брянской области. Заседание запланировано на 8:45 пятницы, 15 декабря.

Трагедия произошла 7 декабря в гимназии №5 Брянска. По данным СК, 14-летняя девочка-подросток принесла с собой ружье, из которого расстреляла одноклассников.

На прошлой неделе следователи сообщали, что отец ученицы угрожал девочке, жестоко с ней обращался и «систематически унижал ее человеческое достоинство». Сам он утверждает, что дочь «зомбировали в сети», а в ее дневнике писал кто-то другой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось новое видео со школьницей, открывшей стрельбу в Брянске.