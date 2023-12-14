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Мошенники угрожали расправой девочке-подростку и ее матери

В Бурятии мошенники угрожали расправой школьнице и ее матери

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Depositphotos

В Бурятии телефонные мошенники требовали с несовершеннолетней девочки и ее матери миллион рублей и угрожали расправиться со школьницей, если она не выполнит их требования. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Злоумышленники позвонили на мобильный телефон жительницы Бурятии, женщина оставила его дома, на звонок ответила ее 17-летняя дочь. Неизвестный сообщил девочке, что на счет матери по ошибке перечислен миллион рублей, и деньги якобы пытаются похитить.

Чтобы остановить подозрительную операцию, он рекомендовал школьнице срочно обналичить средства и перенаправить их на указанные счета. При этом собеседник потребовал никому не говорить о происходящем.

«Обнаружив на телефоне сообщение о зачислении озвученной суммы, девушка поторопилась к ближайшему банкомату, где сняла 575 тысяч рублей. Мошенники потребовали от девочки приобрести другое мобильное устройство, сим-карту и следовать дальнейшим указаниям». — сообщили в МВД Бурятии.

Когда школьница заподозрила, что ее обманывают, она стала задавать аферистам вопросы, в ответ те пригрозили расправиться с ней. Испуганная девочка сообщила о произошедшем матери, после чего женщине стали поступать угрозы, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, известно, что переведенные на счет женщины деньги были оформлены в кредит на ее имя.

Ранее россиянка скачала приложение и лишилась 6,4 млн рублей.

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