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В российском регионе саперам пришлось уничтожить гранату прямо в городе

В Новокузнецке саперы Росгвардии обезвредили боевую гранату

В Новокузнецке саперы обезвредили боевую гранату. Об этом сообщили в Telegram-канале Росгвардии.

Днем ранее в полицию поступило сообщение о мужчине с взрывоопасным предметом, который пугал прохожих на улице Орджоникидзе. Нетрезвого 29-летнего местного жителя пыталась задержать полиция, но тот выронил в снег Ф-1 на боевом взводе.

На место инцидента прибыли взрывотехники ОМОН «Рубеж» кузбасского управления Росгвардии. Специалисты обследовали боеприпас и решили обезвредить его на месте. В итоге росгвардейцы уничтожили гранату накладным зарядом.

Пострадавших, как и ущерба, в инциденте нет. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Алуште местный житель случайно отыскал гранату недалеко от своего дома. Мужчина вышел на балкон, чтобы сбросить рюкзак своему другу. В результате предмет приземлился в стороне. Россиянин отправился к детской площадке, куда отлетел рюкзак, но около своих вещей нашел гранату.

Ранее под Краснодаром мужчина бросил в знакомых гранату во время конфликта.

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