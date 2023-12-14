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Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Министр Лукашенко сообщил о приостановке работы Керченской паромной переправы

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что работа Керченской паромной переправы на утро 14 декабря временно приостановлена.

Чиновник написал в своем Telegram-канале, что по состоянию на 08:45 (совпадает с Москвой) работа переправы приторможена из-за неблагоприятных погодных условий, в частности — тумана.

2 декабря паром также прекращал работу, но на следующий день она была возобновлена. Лукашенко сообщал, что переправа работает только в светлое время суток из-за антитеррористических мероприятий в море.

В ноябре Керченскую паромную переправу временно закрывали из-за шторма. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Стихия оставила без света порядка 2 млн граждан в Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, легковые автомобили – по Крымскому мосту.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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