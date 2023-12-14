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Экс-гендиректор «Яндекса» пытается добиться снятия санкций через суд

Bloomberg: основатель «Яндекса» Аркадий Волож добивается снятия санкций в суде

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Один из основателей и бывший генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож пытается добиться снятия санкций с себя через суд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на адвокатов бизнесмена.

«Аркадий Волож не должен был подвергаться санкциям после начала конфликта на Украине, поскольку он никогда не был близок к российскому президенту и осуждал действия России», — приводит издание тезис юристов Воложа, выступавших на заседании Европейского суда общей юрисдикции.

Другой аргумент в пользу снятия санкций — Волож не является крупным акционером «Яндекса» и передал свою долю 8,6% независимому управляющему. Кроме того, утверждают адвокаты, бизнесмен не имеет права собственности и контроля над компанией.

Суд доводы защитников Воложа счел неубедительными и отметил, что предприниматель якобы по-прежнему принимает активное участие в российской экономике.

Аркадий Волож выражал несогласие с решением России провести специальную военную операцию. Он покинул пост гендиректора «Яндекса» и руководящие должности в международных дочерних структурах группы в июне 2022 года после включения в санкционный список Евросоюза. В конце декабря Волож попрощался с коллегами.

Ранее сообщалось, что с Воложа не снимут санкции ЕС в ближайшие полгода.

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