Синоптик объяснил обильные снежные осадки в России

Синоптик прогностического центра МЕТЕО Александр Ильин рассказал, что обильные снежные осадки в России абсолютно нормальны и никак не связаны с климатическими изменениями. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

По его мнению, если смотреть на погоду в более большом временном отрезке, то подобные зимы в России уже бывали.

Ильин добавил, что скорее всего снежным будет и январь, но крещенских морозов не ожидается.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что воздух в Москве в воскресенье, 17 декабря, прогреется до плюсовой температуры.

Температура воздуха выше 0℃ может также наблюдаться в понедельник, 18 декабря.

Рекордные по высоте сугробы не растают и сохранятся до Нового года, добавил он.

По его прогнозу, высота сугробов в столице на выходных достигнет 40-45 см. Таким образом будут побиты рекорды 1919 и 1941 годов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что циклон «Ваня» придет в Москву к концу рабочей недели и принесет сугробы до полуметра.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.