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Аналитики выяснили, какие травмы россияне чаще всего получают в новогодний период

ВСК: пик новогодних травм у россиян приходится на 30 и 31 декабря

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Во время празднования Нового года россиянам стоит в первую очередь опасаться переломов — на них приходится 9% от общего числа обращений в связи с инцидентами во время каникул. Это выяснили аналитики Страхового Дома ВСК. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самыми травмоопасными регионами, по оценкам компании, (без учета Москвы) являются: Уфа (11% от всех новогодних ЧП), Красноярск (5%), Киров (4%), Санкт-Петербург (4%) и Сургут (4%).

Самыми безопасными регионами для празднования Нового года же оказались Алтай (суммарно не более 1,4% от общего числа обращений по страхованию от несчастных случаев за период конец декабря — январь), Ставрополье (включая Минводы, Кисловодск) и Нижний Новгород (по 1,4%). Относительно высокий риск получения травм во время новогоднего путешествия фиксируется в Казани и Сочи (по 3%).

Большая часть происшествий во время каникул наступает до Нового года — 30 декабря (52%) и 31 декабря (29%). Самые безопасные дни на каникулах — 3 и 5 января (по 3% происшествий).

Чаще всего в период новогодних праздников россияне обращаются к страховщикам в связи с переломами (9%), травмами, полученными из-за падений (8%), а также в связи с ДТП (4% обращений). Средняя сумма компенсации за «праздничные» происшествия составляет более 227 тыс. рублей.

В целом большее число обращений в новогодний период поступает от детей и подростков — 30% страховых случаев. Второе место в антирейтинге разделили россияне в возрасте 50-60 лет — по 23%. Причем наибольшему риску травм подвержены мужчины — более 69% происшествий.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию при падении на льду около дома.

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