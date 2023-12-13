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В Башкирии горит рыбный цех

В Стерлитамаке на площади 150 квадратных метров загорелся рыбный цех

В Стерлитамаке сотрудники МЧС тушат пожар в частном рыбном цеху. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Инцидент произошел на улице Гоголя. На данный момент площадь горения составляет 150 квадратных метров. Пожарным все еще не удалось локализовать огонь.

На видео с места происшествия заметно, как здание охвачено огнем, часть конструкций обгорела.

Для тушения специалисты задействовали 19 человек и пять автоцистерн. Сотрудникам МЧС понадобилось также четыре пожарных ствола.

Пострадавших нет. О разрушениях не сообщается.

Ранее в Петербурге загорелся один из корпусов Апраксина двора.

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