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В США начнут разбирательство против сына Байдена из-за неуважения к суду

Палата представителей США начнет разбирательство против Хантера Байдена

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Visar Kryeziu/AP

Члены контролируемой республиканцами палаты представителей США начнут разбирательство о неуважении к суду в отношении сына президента страны Джо Байдена — Хантера Байдена. Об этом сообщил глава надзорного комитета палаты Джеймс Комер и председатель судебного комитета палаты Джим Джордан (республиканец от штата Огайо), передает телеканал CNN.

«Хантер Байден сегодня проигнорировал законную повестку в суд, и теперь мы возбудим разбирательство в конгрессе о неуважении к суду», — говорится в их совместном заявлении.

По словам Комера и Джордана, они не будут предоставлять Хантеру «особого отношения, потому что его фамилия Байден».

Как сообщалось, Хантер Байден находится в Вашингтоне. Республиканцы хотят, чтобы он явился на закрытые показания в комитете по надзору палаты представителей в рамках расследования, проводимого республиканцами в отношении его отца. Его адвокат отказывается от проведения встречи в закрытом формате из-за «искажения фактов и дезинформации общественности».

Ранее сын Байдена признал себя виновным по трем обвинениям властей США.

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