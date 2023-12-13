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Неизвестные подкинули голову свиньи ко входу в цветочный магазин в Кирове

В Кирове ищут того, кто оставил голову свиньи на двери цветочного магазина

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Неизвестный оставил свиную голову у цветочного магазина, его ищет полиция Кирова. Об этом пишет «Подъем».

Владелец магазина Кирилл Сысоев рассказал изданию, что в момент инцидента внутри торгового помещения никого не было. Голову свиньи обнаружили на дверной ручке перед открытием. При этом наружных камер видеонаблюдения над лавкой нет, и теперь сотрудники ведут собственное расследование через соцсети. Предприниматель отметил, что не считает конкурентов причастными к «подкладыванию свиньи», но допускает такую возможность.

«Всегда коллегами друг друга считаем. Из-за этого, скорее всего, нет. Но, возможно, о ком-то не знаем. Тут уместна любая ситуация. Пока что затрудняемся вообще понять», — прокомментировал произошедшее бизнесмен.

Он уверен, что прохожие не заметили голову из-за крыльца, украшенного к Новому году еловыми ветками. Мужчина уже обратился в полицию. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее россиянин сдал закладчика полиции и стал получать угрозы от наркомафии.

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