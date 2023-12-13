Отец первого раненного при стрельбе в брянской школе рассказал, как сын спас одноклассников

Отец Сергея (имя изменено), первого раненного при стрельбе в брянской школе, рассказал «Газете.Ru», как его сын спас одноклассников во время инцидента.

По словам мужчины, устроившая стрельбу восьмиклассница пришла в класс спустя 10 минут после начала занятий. При этом девочка ничего не говорила, и учительница спросила: «Алина, что ты делаешь?» После этого женщина спряталась под своим столом, а дети легли под парты.

«Сергей сидел во втором ряду за третьей партой, почти в середине класса. Он был ранен первым выстрелом, в левое плечо. Когда он услышал, как упало ружье, понял, что надо бежать. В шоковом состоянии забрал двух ребят из класса, и они вместе побежали к знакомому мальчику, который живет рядом со школой. Его бабушка вызвала «скорую» и оказала первую медицинскую помощь», — сообщил родитель мальчика.

Он добавил, что в настоящее время Сергей находится в больнице в Брянске. Мальчик в сознании, его состояние оценивается как стабильное, с ним работают психологи.

«Я был в классе и видел последствия. Похоже, она (Алина. — «Газета.Ru») просто продвигалась в центр класса и стреляла, вряд ли целилась в кого-то конкретно», — предположил отец Сергея.

Он также охарактеризовал восьмиклассницу как «абсолютно спокойную девочку».

«По поводу ее поведения ничего отрицательного сказать не могу. Про буллинг мне даже предположить тяжело. Я спрашивал Сергея, он сказал, чтобы ее унижали, обзывали — такого не было», — подчеркнул мужчина.

Стрельба в гимназии в Брянске произошла 7 декабря. Восьмиклассница принесла в школу охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3» в тубусе, спокойно пройдя через пост охраны. Она поднялась по лестнице, зашла в кабинет и открыла огонь по одноклассникам. После стрельбы девочка покончила с собой.

Ранее стало известно, что суд в Брянске отправил в СИЗО отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии.