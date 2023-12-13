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Россиянин приставил нож к горлу дочери, вступившись за любовницу

В Калуге отец угрожал дочери ножом, чтобы вступиться за любовницу

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Depositphotos

В Калуге семейный конфликт закончился угрозами одному из участников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, мать семьи застала 63-летнего мужа с любовницей. Женщина быстро покинула квартиру и позвонила дочери, чтобы она приехала на место.

В результате дочь появилась в квартире вместе со своим супругом. Между женщиной и любовницей произошел конфликт. Отец решил защитить возлюбленную, поэтому схватил свою родственницу за шею, приставил нож к горлу и стал угрожать.

«Супруг дочери, присутствующий в квартире, смог разнять конфликтующих, после чего граждане покинули жилье и вызвали полицию», – сообщается в публикации.

В отношении отца семьи возбудили уголовное дело, на данный момент он находится под подпиской о невыезде. Правоохранители проводят расследование.

Ранее в Архангельской области молодой человек 24 раза ударил ножом знакомого, который его оскорбил.

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