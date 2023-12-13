Названо число оставшихся без света россиян

Число потребителей, которые были отключены от электроснабжения из-за непогоды в Дагестане, Ростовской и Псковской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, снизилось до 353 тысяч человек, передает ТАСС, ссылаясь на Минэнерго РФ.

Такие данные представлены по состоянию на 14:00 мск.

В министерстве отметили, что работы по восстановлению электроснабжения потребителей продолжаются.

13 декабря сообщалось, что сразу в нескольких регионах России появились проблемы с подачей электричества из-за погодных условий: дождя, снега, ледяного дождя и гололеда. По данным на 11:00 мск, 13 декабря без света остались свыше 400 тысяч граждан.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что около 180 тыс. человек остались без электричества из-за ледяного дождя.

В результате аварии на высоковольтной линии электропередачи в Аксайском районе было обесточено около 200 домов, 7 школ, 4 детских сада и 3 котельные, обеспечивающие тепло в 147 многоквартирных домах.

Ранее метеоролог предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.