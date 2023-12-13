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В Петербурге мужчина угнал полицейскую машину и получил срок

В Петербурге угонщик полицейской машины получил срок более пяти лет

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Shutterstock

В Петербурге мужчина получил срок за угон полицейской машины. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на Камышовой улице. Местного жителя задержали за уклонение от административного надзора, вместе с ним правоохранители отправились в отделение полиции. Однако в пути им пришлось остановиться и выйти из машины.

Воспользовавшись моментом, петербуржец сел за руль и нажал на газ. Полицейские бросились за ним и во время погони получили телесные повреждения. Спустя какое-то время мужчина ушел от сотрудников МВД, затем бросил машину и сбежал.

Суд приговорил россиянина к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Челябинской области ВИЧ-инфицированный наркоман укусил полицейского.

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