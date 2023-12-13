В Госдуму внесли закон о запрете абортов в частных клиниках

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает исключение частных клиник из перечня медицинских учреждений, где можно сделать аборт. Судя по информации из базы данных Думы, документ внес на рассмотрение парламент Нижегородской области.

«Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для этого предлагается изменить ч. 1 ст. 56 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», указав в ней, что аборты проводятся только в государственных и муниципальных медорганизациях.

Свою инициативу авторы законопроекта обосновывают тем, что в частных клиниках якобы не соблюдается «неделя тишины», нет консультаций с психологом и информирования о мерах соцподдержки, а у специалистов нет возможности и навыков в оказании реанимационной и оперативной помощи при осложнениях. Помимо этого, по мнению инициаторов запрета, частники не контролируют в достаточной мере порядок оказания акушерской и гинекологической помощи.

До этого сообщалось, что в Курской области запретили склонять женщин к абортам.

Ранее ученые выяснили, как запрет абортов влияет на здоровье женщин.