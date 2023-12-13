Под Владимиром автобус столкнулся с большегрузом, пострадали 20 пассажиров

Во Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел на 111-м километре автодороги М-8, в Александровском районе. По предварительной информации, автобус столкнулся с большегрузом, который двигался в попутном направлении.

В результате помощь медиков понадобилась 20 пассажирам, из них два человека находятся в тяжелом состоянии. Водитель автобуса скорую помощь не дождался.

Как сообщили в администрации Костромской области, в салоне находились педагоги. Учителя региона направлялись на мероприятие в Москве. Глава региона дал распоряжение оказать пострадавшим необходимую помощь.

Ранее в Благовещенске иномарка протаранила здание мэрии.