В Курской области опросили свидетелей по делу о преследовании мирных жителей нацистами

В Курской области в Музее партизанской славы «Большой дуб» на выездном заседании по рассмотрению дела об установлении на территории региона факта военных преступлений нацистов выступили дети войны и курские историки. Об этом сообщается на сайте «Без срока давности».

Так, 91-летняя Мария Жеребцова, которая была школьницей во времена оккупации Дмитриева, рассказала суду о повешении партизанки Веры Терещенко.

«Мы увидели объявление, что будут Веру Терещенко вешать. Это было 16 октября, морозный день. Ну я поднялась на горочку. Было много народу. Стояла виселица, бочка и человек 5 немцев с автоматами. Вижу, ведут Веру два полицая. Видела ее лицо. Ее поставили на бочку, на шее висел планшет с надписью «партизанка» на русском и немецком. Как только Вера услышала плач, она гордо подняла голову и сказала: «Люди, не плачьте, за мной придут и отомстят. Победа будет за нами». После этого один из полицаев выбил из-под ее ног бочку», — заявила Жеребцова.

В свою очередь, доктор исторических наук, профессор ЮЗГУ Владимир Коровин рассказал о преследовании нацистами и их пособниками мирных жителей за связь с партизанами. По его словам, Глушковский район Курской области одним из первых подвергся оккупации в 1941 году.

«Фашисты расстреляли и повесили 92 человека. В д. Забелино Юрасовского сельсовета лишили жизни старика Рагулина только зато, что его сын до войны возглавлял местный колхоз. В Дмитриевском районе в первый день оккупации в Поповкинском сельсовете расстреляли секретаря парторганизации сельсовета Никонова и его брата председателя колхоза. Также председателя сельсовета Татаринкого», — рассказал историк.

Отмечается, что в судебном заседании объявлен перерыв до 14 декабря 2023 года. Следующее заседание пройдет в Курском областном суде. Напомним, это заседание станет уже восемнадцатым в современной истории России.