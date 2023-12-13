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Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский

Возглавивший Российскую национальную библиотеку в 2021-м Гронский умер в 70 лет

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Петр Ковалев/ТАСС

Ушел из жизни генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский, ему было 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу РНБ.

По информации пресс-службы, мужчина скончался в среду, 13 декабря, после тяжелой болезни.

Как отметили в библиотеке, Гронский многое успел сделать, «стал инициатором и идеологом крупнейших программ и проектов, связанных с РНБ».

«Он был человеком огромной культуры, интеллигентности и душевного тепла, обаятельным, искренним, мудрым – таким он запомнится коллегам и всем петербуржцам», – указали в пресс-службе.

Гронский занимал должность гендиректора Российской национальной библиотеки с 2021 года.

13 декабря стало известно, что основатель петербургского издания «Фонтанка», журналист и писатель Андрей Константинов скончался в возрасте 60 лет.

Ранее умер главный редактор издательства «Молодая Гвардия».

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