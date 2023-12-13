Российские врачи вшили женщине в ослепший глаз нерв из ноги

В Томске врачи НИИ Микрохирургии женщине с парализованной половиной лица провели уникальную операцию на невидящем глазу. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, 43-летней россиянке несколько лет назад удалили опухоль мозга. Через некоторое время у нее пропало зрение на левом глазу и парализовало одну половину лица. Операции по пересадке сетчатки пациентке не помогли, так что она решилась на сложную и редкую операцию.

Хирургии НИИ забрали здоровый нерв из ноги пациентки и пришили его к нерву глаза. По предварительным данным, все прошло успешно, но женщине предстоит длительный период реабилитации.

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