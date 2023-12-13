Умер основатель «Фонтанки» и сценарист «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

Основатель петербургского издания «Фонтанка», журналист и писатель Андрей Константинов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщили журналисты «Фонтанки» в Telegram-канале издания.

По словам коллег Константинова, он скончался у себя дома утром 13 декабря. Уточняется, что в последний год своей жизни журналист страдал от тяжелой и неизлечимой болезни. О дате и месте похорон журналисты пообещали сообщить отдельно.

С 1998 года Андрей Константинов был гендиректором и главным редактором «Агентства журналистских расследований», в которое в данный момент входят такие издания, как «Фонтанка», 47news, «МК-Питер», и другие. Был одним из непосредственных основателей самой «Фонтанки» наряду с Александром Горшковым, Андреем Потапенко и Евгением Вышенковым.

С 2004 по 2011 год возглавлял Санкт-Петербургский союз журналистов. Также является основателем конкурса для петербургских журналистов «Золотое перо».

Помимо прочего, Константинов — автор множества книг, общий тираж которых, по некоторым данным, превышает 20 млн экземпляров. Сериал «Бандитский Петербург» был снят по его роману.

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