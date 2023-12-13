«Десять дней нет нормального отопления»: жительница Забайкалья пожаловалась на отсутствие тепла в квартире

Жительница забайкальского города Борзя Татьяна рассказала «Газете.Ru», что в ее квартире уже десять дней нет отопления, в то время как на улице морозы достигают -43°С. Женщина отметила, что в прошлом году отопительный сезон тоже «был проблемный».

«Я проживаю в городе Борзя на улице Чайковского. С 4 декабря отопление прекратилось, в системе отопления был воздух, вода в батареях сменялась с холодной на теплую, и так по кругу. На улице мороз от 38 до 43°С. В квартире было 17°С с обогревателем. Сегодня батареи теплые, на данный момент 19°С с обогревателем. Десять дней нет нормального отопления. Спасались на работе, вечером — обогревателем. Пока не болеем. Обращались в местные группы, в ЕДДС, в группу, созданную депутатом Натальей Никифоровой. Так во многих домах сейчас. Такая проблема второй год, то есть отопительный сезон 2022 года тоже был проблемный, поломки на центральной котельной. Было 17°С с обогревателем, обмерзали окна», — рассказала она.

13 декабря СМИ Забайкальского края сообщили, что жители города Борзя жалуются на отсутствие отопления в домах — температура воздуха в квартирах опускалась до 12°С.

В ГУ МЧС по Забайкалью уточнили, что во время штормового предупреждения в связи с аномальными морозами в нескольких районах была нарушена работа в системе ТЭК и ЖКХ. В МЧС утверждают, что на данный момент «нештатные ситуации устранены», а в Борзе «проблемным» остается один дом. В свою очередь, региональный СК организовал доследственную проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за некачественного оказания услуг по отоплению домов.

Ранее замерзающие жители Электростали обратились к Путину.