Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Десять дней нет нормального отопления»: жительница Забайкалья пожаловалась на отсутствие тепла в квартире

Жительница Забайкалья рассказала о проблемах с отоплением второй год подряд

close
100%
Чат WhatsApp

Жительница забайкальского города Борзя Татьяна рассказала «Газете.Ru», что в ее квартире уже десять дней нет отопления, в то время как на улице морозы достигают -43°С. Женщина отметила, что в прошлом году отопительный сезон тоже «был проблемный».

«Я проживаю в городе Борзя на улице Чайковского. С 4 декабря отопление прекратилось, в системе отопления был воздух, вода в батареях сменялась с холодной на теплую, и так по кругу. На улице мороз от 38 до 43°С. В квартире было 17°С с обогревателем. Сегодня батареи теплые, на данный момент 19°С с обогревателем. Десять дней нет нормального отопления. Спасались на работе, вечером — обогревателем. Пока не болеем. Обращались в местные группы, в ЕДДС, в группу, созданную депутатом Натальей Никифоровой. Так во многих домах сейчас. Такая проблема второй год, то есть отопительный сезон 2022 года тоже был проблемный, поломки на центральной котельной. Было 17°С с обогревателем, обмерзали окна», — рассказала она.

13 декабря СМИ Забайкальского края сообщили, что жители города Борзя жалуются на отсутствие отопления в домах — температура воздуха в квартирах опускалась до 12°С.

В ГУ МЧС по Забайкалью уточнили, что во время штормового предупреждения в связи с аномальными морозами в нескольких районах была нарушена работа в системе ТЭК и ЖКХ. В МЧС утверждают, что на данный момент «нештатные ситуации устранены», а в Борзе «проблемным» остается один дом. В свою очередь, региональный СК организовал доследственную проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за некачественного оказания услуг по отоплению домов.

Ранее замерзающие жители Электростали обратились к Путину.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами