Двухлетний ребенок две недели проходил с бусиной в носу

В Видновской больнице медики извлекли из носа ребенка инородное тело — бусину, с которой девочка проходила две недели. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В больницу города Видное обратились родители двухлетней девочки, ребенок испытывал сложности с дыханием, они заподозрили, что дочь проглотила инородный предмет. В ходе обследования медики обнаружили в носу девочки бусину.

Выяснилось, что ребенок играл и случайно засунул ее себе в нос.

«Мы извлекли из носа ребенка бусину диаметром 8 мм. Оказалось, что инородный предмет провел в носовой полости пациентки около двух недель» , — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

Состояние ребенка не вызывает у врачей опасений, госпитализация девочке не потребовалась.

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