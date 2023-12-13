КГБ заявил, что в Польше готовят «хоругви» для терактов в Белоруссии

Глава Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил, что семь групп злоумышленников ведут в Польше подготовку терактов на белорусской территории. Слова Тертеля цитирует «БелТА».

«На территории Польши в настоящее время семь так называемых «хоругвей» готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории», — заявил председатель КГБ.

По словам Тертеля, «наиболее агрессивная» группа готовится к преступлениям в Белостоке, а руководит ей гражданин Белоруссии, сбежавший за границу и скрывающийся под псевдонимом Шляхтич. В КГБ заверили, что им известны также именам сотрудников польских спецслужб, курирующих работу террористов.

Тертель предупредил Польшу, что любую провокацию можно повернуть против ее организаторов, поскольку это «оружие, не поддающееся контролю».

До этого Иван Тертель рассказал о мотивах соотечественника, устроившего теракты на Байкало-Амурской магистрали (БАМе). По его словам, это корысть, а также перевернутые ценности и сознание.

Ранее в Белоруссии задержали двух поляков, пересекавших границу на лодке.